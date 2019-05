Tecan schliesst Akquisition eines Zulieferers von Bauteilen ab

Gemäss den früheren Angaben zahlte Tecan 22,5 Millionen Dollar in bar für das Unternehmen mit Produktionsstätten in den USA und in Vietnam. Ziel sei es, die Fertigung von wichtigen maschinell bearbeiteten Präzisionsbauteilen für die "Liquid-Handling-Pumpen" vertikal zu integrieren. Die interne Belieferung soll auch Kosteneinsparungen bringen, hiess es.

Tecan ist gemäss den Angaben schon heute der grösste Kunde dieses Zulieferers und für einen bedeutenden Anteil seines Umsatzes verantwortlich. Der Name des Zulieferers wurde nicht genannt.

uh/kw

(AWP)