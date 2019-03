Tecan übernimmt Zulieferunternehmen für 22,5 Millionen Dollar

Der Laborausrüster Tecan übernimmt für 22,5 Millionen Dollar ein Zulieferunternehmen mit Produktionsstätten in den USA und in Vietnam. Das Ziel sei es, die Fertigung von wichtigen maschinell bearbeiteten Präzisionsbauteilen für die "Liquid-Handling-Pumpen" vertikal zu integrieren, teilte Tecan am Freitagabend mit.