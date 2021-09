Tecan will neue Aktien für Finanzierung von Übernahme ausgeben

Mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens will Tecan bis 650'000 neue Namenaktien aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital unterbringen, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Der Ausgabepreis werde später bestimmt.

Laut Angaben der federführenden Banken peilt Tecan einen Gesamtbetrag von 353 Millionen Franken an. Tecan hatte bereits bei Ankündigung der Akquisition Ende Juni mitgeteilt, der Kaufpreis werde werde durch einen Mix aus Cash, neuen Aktien und der Ausgabe von Anleihen bestritten.

Wie Tecan weiter mitteilte, ist das Bezugsrecht für bestehende Aktionäre ausgeschlossen. Der Abschluss der Platzierung werde voraussichtlich noch vor Handelsbeginn an der Schweizer Börse SIX am morgigen Freitag kommuniziert. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 7. September 2021 an der SIX kotiert und zum Handel zugelassen.

ra/jb

(AWP)