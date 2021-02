Tech-Investments bescheren Softbank hohen Quartalsgewinn

Der Konzern profitierte von den starken Kurszuwächsen bei Aktien von Technologiefirmen, in die Softbank investierte. Bezogen auf die ersten neun Monate des noch bis zum 31. März laufenden Geschäftsjahres konnte der Konzern den Nettoertrag auf drei Billionen Yen um mehr als das Sechsfache steigern. Der Umsatz zog im gleichen Zeitraum um 6,1 Prozent auf 4,14 Billionen Yen an.

Eine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr gab Softbank nicht ab. Der Wertverlust seiner Beteiligungen vor und in der Corona-Krise hatten den Mischkonzern im vergangenen Geschäftsjahr noch tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich hatte ein Verlust von 962 Mrd Yen gestanden. Trotz der andauernden Corona-Pandemie haben sich die Aktienmärkte in aller Welt inzwischen aber wieder stark erholt./ln/DP/jha

(AWP)