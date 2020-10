Technik-Panne legt Handel an Mehrländerbörse Euronext lahm

Aber auch die Konkurrenten sind nicht vor Problemen gefeit. In den vergangenen Monaten sorgten Systemausfälle bei grossen Börsenbetreibern immer wieder für Aufsehen. Am 1. Oktober legte die schwerste Technikpanne seit Jahrzehnten den Handel an der Tokioter Börse einen ganzen Tag lahm. Mitte August konnte die Londoner Börse LSE ihren Handel erst mit einer Verzögerung von einer Stunde und 40 Minuten aufnehmen.

Die Deutsche Börse erwischte es in diesem Jahr bereits zwei Mal. Am 1. Juli hatte eine Störung den Aktien- und Derivatehandel an der Frankfurter Börse, der Leipziger Strombörse EEX, der Wiener Börse und anderen europäischen Börsen für drei Stunden lahmgelegt. Schon am 14. April war das System für mehr als vier Stunden ausgefallen - eine der längsten Störungen in der Geschichte der Frankfurter Börse.

(AWP)