Die ABB-Aktie notiert am Montagmorgen um 2,1 Prozent tiefer auf einen Wert von 28,99 Franken. In den letzten drei Monaten betrug der Kursfall 9,7 Prozent.

Goldman Sachs senkt das Kursziel für ABB indessen von 41 auf 38 Franken. Die Einstufung lautet weiter "Buy" und die Titel bleiben auch weiterhin auf der "Conviction Buy"-Liste des Instituts.

Der Bestellungseingang liege aktuell 40 Prozent über dem Niveau von Ende 2018, so Analystin Daniela Costa. Damit sei die Basis für eine materielles Wachstum in den nächsten Jahren gelegt. Der Aktienkurs sollte zudem durch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm gestützt werden, so die Expertin weiter.

Am letzten Donnerstag wurde bekanntgegeben, dass die ABB von Shell einen Auftrag für E-Auto-Ladestationen erhält. Dies bedeutet einen Ausbau der bestehenden Partnerschaft zwischen der ABB und dem britischen Energiekonzern.

(AWP/cash)