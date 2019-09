Das Technologieunternehmen Congatec plant bis Ende 2019 einen Börsengang. Wie der Spezialist für eingebettete Computersysteme am Freitag in Deggendorf mitteilte, geht es dabei um eine Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Dabei sollen zum einen neue Aktien in Höhe von 80 Millionen Euro ausgegeben werden und zum anderen bestehende Aktien von Altaktionären in Höhe von 10 Millionen Euro. Zusätzlich werde es eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von 15 Prozent des Angebotes geben.