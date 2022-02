Teilemangel schlägt auf Beschäftigung in deutscher Autoindustrie durch

Der Mangel an Halbleitern und weiteren Bauteilen hat auf die Beschäftigung in der deutschen Autoindustrie durchgeschlagen. In den grösseren Betrieben der Branche waren zum Ende vergangenen Jahres 2,1 Prozent weniger Menschen beschäftigt als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete. Das war zusammen mit der Metallverarbeitung der schlechteste Wert innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes.