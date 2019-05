Telecom Italia hat das erste Quartal wie vorhergesagt mit leichten Abschlägen bei Umsatz und Gewinn beendet. Der Rückgang der Nettoverschuldung sei ein erstes Zeichen für die starke Hinwendung des neuen Managements zu Kostensenkung und Neustrukturierung interner Prozesse, hiess es in einer am Montagabend veröffentlichten Mitteilung. Auch die Erwartungen von Analysten wurden mit dem Zahlenwerk in etwa getroffen.