Telefonica Deutschland dämmt Verluste weiter ein - Umsatzerwartungen übertroffen

Der Mobilfunkbetreiber Telefonica Deutschland (O2) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht ganz so hohe Verluste verbucht wie am Markt befürchtet. Unter dem Strich belief sich das Minus laut vorläufigen Zahlen auf 212 Millionen Euro, nach 230 Millionen im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Dem Konzern machen noch immer hohe Abschreibungen im Zuge der 2014 erfolgten milliardenschweren Übernahme von E-Plus zu schaffen. Analysten hatten allerdings damit gerechnet, dass sich das in der Bilanz für 2019 noch etwas deutlicher bemerkbar machen würde.