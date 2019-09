Telefonica Deutschland prüft Verkauf von Mobilfunkmasten

Der Mobilfunker Telefonica Deutschland prüft den Verkauf eines Grossteils seiner verbliebenen Mobilfunkmasten auf Gebäudedächern. Eine Möglichkeit sei es, die überwiegende Mehrheit der 19'000 eigenen Standorte an die Infrastrukturtochter Telxius der spanischen Konzernmutter Telefonica abzugeben, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in München mit.