Telefonica verlängert Festnetz-Kooperation mit Deutscher Telekom

Durch eine Fortsetzung der Glasfaser-Kooperation mit der Deutschen Telekom will der Telekommunikationsanbieter Telefonica Deutschland (O2) auch künftig schnelles Internet anbieten. Dazu unterzeichneten beide Unternehmen einen Vertrag mit einer zehnjährigen Laufzeit, wie Telefonica am Mittwoch in München mitteilte. Zudem werde das Unternehmen weiterhin VDSL- und Vectoring-Vorleistungsprodukte der Telekom nutzen.