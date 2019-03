Facebook war am Mittwoch für viele Nutzer nicht erreichbar und bekam die Probleme stundenlang nicht in Griff. Auch Facebook-Mitglieder in Deutschland meldeten seit dem späten Nachmittag Probleme. Facebooks Fotoplattform Instagram und der Chatdienst Messenger waren ebenfalls teilweise betroffen. Die Gründe und das Ausmass des Ausfalls blieben unklar, Facebook selbst sprach von "einigen Leuten", die Probleme hätten./so/DP/zb

(AWP)