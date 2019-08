Telekom baut T-Systems weiter um - Bereiche werden aus Sparte gelöst

Die Deutsche Telekom macht beim Umbau ihrer schwächelnden IT-Grosskundentochter T-Systems weiter. Der Bereich mit Telekommunikationsdienstleistungen soll künftig der Deutschland-Sparte des Konzerns angehören, wie das Dax -Unternehmen am Freitag mitteilte. Das wolle der Vorstand dem Aufsichtsrat in der kommenden Sitzung Anfang September vorschlagen. Ein zusätzlicher Personalabbau sei mit dem Schritt nicht verbunden. Das "Handelsblatt" hatte zuvor über das Vorhaben berichtet. Die Neuaufstellung soll im ersten Halbjahr 2020 in Kraft treten.