Telekom-Beteiligung BT Group verdient überraschend viel

Der zuletzt schwächelnde britische Telekommunikationskonzern BT Group hat im ersten Geschäftsquartal überraschend viel Gewinn gemacht. "Wir hatten einen guten Start ins Jahr", sagte Noch-Chef Gavin Patterson am Freitag in London. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um ein Prozent auf 1,8 Milliarden britische Pfund (2 Mrd Euro) und lag damit höher als von Experten geschätzt. BT hatte zuletzt einen schlechten Lauf. Nach einem Bilanzskandal in Italien, Abschreibungen und einer bei den Investoren gefloppten Strategie muss Patterson noch in diesem Jahr seinen Posten räumen.