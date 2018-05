Der britische Telekomkonzern BT Group greift wegen der starken Konkurrenz und Problemen im Tagesgeschäft erneut zum Rotstift. Der Konzern will vor allem in der Verwaltung und im mittleren Management in den kommenden drei Jahren 13 000 weitere Stellen streichen. So sollen die jährlichen Kosten um 1,5 Milliarden Pfund (1,7 Mrd Euro) sinken, wie der Konzern am Donnerstag in London mitteilte. An dem Konzern ist die Deutsche Telekom mit zwölf Prozent beteiligt und damit grösster Anteilseigner.