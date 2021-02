Telekom-Tochter T-Mobile US wächst weiter kräftig

(Ausführliche Fassung) - Die Übernahme des kleineren Rivalen Sprint hat das Wachstum der Telekom-Tochter T-Mobile US im vergangenen Jahr angetrieben. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um gut 70 Prozent, womit sich für 2020 ein Erlösplus von mehr als 50 Prozent auf 68,4 Milliarden US-Dollar ergab, wie T-Mobile US am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitgeteilt hatte.