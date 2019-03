Telekomkonzern BT erwägt offenbar weiteren Stellenabbau

Der britische Telekomkonzern BT Group erwägt unter seinem neuen Chef Philip Jansen nach Insiderinformationen einen noch radikaleren Schnitt in der Belegschaft als bekannt. Die Zahl der Mitarbeiter könnte in den kommenden fünf Jahren von derzeit rund 100 000 um ein Viertel schrumpfen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.