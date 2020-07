Telekomkonzern Orange hält Umsatz und operativen Gewinn in Krise stabil

Gute Geschäfte mit Internetanbindungen haben beim französischen Telekommunikationskonzern Orange im zweiten Quartal die Belastungen durch die Corona-Krise gemildert. So blieben viele Mobilfunkshops wegen des Lockdowns geschlossen und Konsumenten hielten sich mit Anschaffungen etwa von Smartphones eher zurück. Gleichzeitig gewann der Konzern aber vor allem in Frankreich und Polen viele neue Internetkunden. Zudem liefen die Mobilfunkgeschäfte im Heimatmarkt sowie in Afrika und Nahost gut.