Telekomkonzern Orange überrascht mit Ergebnisplus

(Ausführliche Fassung) - Der französische Telekomkonzern Orange kommt bei seinen Kostensenkungen weiter voran. Im vergangenen Jahr verdiente das Unternehmen im laufenden Geschäft besser als gedacht. Im neuen Jahr soll das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf vergleichbarer Basis erneut steigen, wie Orange am Donnerstag mitteilte. Für das laufende Jahr soll auch die Dividende an die Aktionäre um 5 Cent auf 65 Cent je Aktie steigen. Die Orange-Aktie kletterte in Paris am Vormittag um 1,4 Prozent.