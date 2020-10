Temenos-Aktien nach Avaloq-News in festerem Gesamtmarkt unter Druck

Die Temenos-Titel verlieren um 09.30 Uhr 1,2 Prozent auf 117,00 Franken, dies in einem deutlich festeren Gesamtmarkt (SPI +0,3%),

Laut ZKB dürfte für Temenos vor allem in Japan die Konkurrenz grösser werden. NEC sei als IT-Dienstleister dort stark und werde eine grosse Starthilfe für Avaloq sein, heisst es in einem Kommentar. Ausserhalb der Schweiz sei Avaloq auch präsent und dürfte vor allem von der Finanzkraft von NEC profitieren, um das Geschäft auch international weiterzuentwickeln.

Der zuständige Analyst geht davon aus, dass Avaloq dank NEC als starker internationaler Eigner das Vertrauen von Banken bezüglich einer nachhaltigen Strategie stärken könne. Kurzfristig ändere sich an der Wettbewerbspositionen der beiden Gesellschaften allerdings nichts, glaubt er.

Ähnlich sehen dies die Analysten von Bryan Garnier. "Wir sind der Meinung, dass diese Übernahme für Temenos in seinem Wettbewerbsumfeld nichts ändern wird", heisst es dort in einem Kommentar. Avaloq als Hauptkonkurrent von Temenos in der privaten Vermögensverwaltung mit starken Positionen in der Schweiz habe zwar ein IPO-Projekt gehabt, stattdessen aber den Verkauf an NEC vorgezogen.

Bei einem Umsatz von knapp 610 Millionen Franken im letzten Jahr und einem Übernahmepreis von 2,05 Milliarden Franken sei die Übernahme nur für ein EV/Umsatz-Multiple von 3,4x erfolgt - dies gegenüber 11,0x bei Temenos, rechnen die Analysten zudem vor.

uh/rw

(AWP)