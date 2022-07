Temenos-Aktien nach Quartalszahlen mit Abschlägen gestartet

Die Titel des Bankensoftwarespezialisten Temenos sind am Freitag mit Verlusten in den Handel gestartet. Das Unternehmen hatte am Donnerstagabend seine Resultate für das zweite Quartal vorgelegt und dabei die Erwartungen des Marktes verfehlt. Ein Teil der Analysten zweifelt nun daran, dass die Guidance fürs Gesamtjahr erfüllt werden kann.