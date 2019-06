Temenos-CFO rechnet mit weiterer Margenverbesserung und bestätigt Prognose

Das Geschäft von Temenos sei nicht zyklisch, sondern würde vielmehr von den strukturellen Bankinvestitionen in die Digitalisierung getrieben. "Für die Banken waren die beiden letzten Quartale schlecht. Das war für sie bisher aber kein Grund, ihre langfristigen Investitionen herunterzufahren", so Spiliopoulos weiter.

Für das laufende Jahr rechnet er mit einer EBIT-Marge von 31,9 Prozent. "Unsere EBIT-Marge wird sich in den kommenden drei bis fünf Jahren auf über 36 Prozent ausweiten", so der Manager. Stark wachsen würde das margenstarke Geschäft mit Wartungsverträgen. Durch die konstanten Entwicklungs- und den administrativen Kosten gebe es einen Hebeleffekt. Dem würden die Investitionen in Marketing und Vertrieb entgegenwirken.

Zukäufe hätten weiter Priorität. Aber: "Wir wollen nur etwas kaufen, das hilft, unser Wachstum zu beschleunigen." Sollte es keine Akquisitionen geben, würde mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die Verschuldung gesenkt. "Sollten wir auch 2020 nichts kaufen, könnten wir wieder ein Aktienrückkaufprogramm aufsetzen."

"Wir sind gut in das zweite Quartal gestartet", sagte Spiliopoulos zum aktuellen Geschäftsgang. Da das erste Halbjahr aber nur 35 bis 40 Prozent des Jahresumsatzes ausmache, mache es wenig Sinn, früh im Jahr eine ambitionierte Prognose abzugeben.

Die Bewertung der Temenos-Aktien erachtet der frühere Finanzanalyst der Bank Vontobel nicht als übertrieben. Die für das Unternehmen wichtigen US-Investoren würden einen stärkeren Fokus auf Profitabilität, wiederkehrenden Umsatz sowie Cashflow-Kennzahlen legen und weniger auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches nicht als Bewertungsmass für Temenos tauge.

