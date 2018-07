Temenos-Chef sieht die Gruppe auf Wachstumskurs

Der Bankensoftware-Spezialist Temenos ist laut Firmenchef David Arnott unaufhaltsam auf Wachstumskurs. "Unser Ansatz ist, in hundert Ländern gleichzeitig Brückenköpfe zu errichten. Sich ein Land nach dem anderen vorzunehmen, braucht zu viel Zeit", erklärt Arnott in der "Finanz und Wirtschaft" (Ausgabe vom 7.7.). Dabei sei Temenos auch in der Schweiz erfolgreich und zähle Institute wie die Credit Suisse, Julius Bär, Swissquote und andere zu ihren Kunden.