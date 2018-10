Die Bankensoftwareschmiede Temenos hat einen weiteren Auftrag aus Australien erhalten. So sei mit dem australischen Vermögensverwalter Uniting Financial Services (UFS) ein mehrjähriger Vertrag über die Nutzung der T24-Kernbankensystem-Software geschlossen worden, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Dienstag mit. Über finanzielle Details der Vereinbarung werden keine Angaben gemacht.