Die Afriland First Bank war 1987 unter dem Namen "Caisse Commune d'Epargne et d'Investissement" (CCE) gegründet worden. Sie verfügt über 40 Zweigstellen in zehn Regionen Kameruns und ist ausserdem in Äquatorial-Guinea, Sao Tome und Principe, in der demokratischen Republik Kongo, Liberia, Südsudan, Sambia und Guinea tätig.

tp/rw

(AWP)