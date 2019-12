Die kanadische CWB Financial Group hat dem Softwarehersteller Temenos einen Auftrag im Bereich End-to-End-Digital-Banking für kleine und mittelgrosse Geschäftskunden erteilt. CWB werde die erste Bank in Kanada sein, die ihren Kunden dank der Software 'Temenos Data Lake' Bankgeschäfte mit künstlicher Intelligenz anbietet, teilte Temenos am Donnerstag mit.