Temenos erhält weiteren Auftrag von Arab Investment Bank

Für die Analysten von Bryan Garnier steht der neue Auftrag stellvertretend für wichtige Trends bei Temenos: Der Nahe Osten und Afrika sei inzwischen die am stärksten dynamische Region für das Unternehmen und steuere inzwischen 18 Prozent aller Software-Lizenzeinnahmen dar.

Zudem sei Infinity ein Software-as-a-Service-Produkt (SaaS). Diese dürften in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einfacher zu verkaufen sein und dürften das Wachstum von Temenos in den nächsten Jahren ankurbeln. Bryan Garnier empfiehlt die Temenos Aktien zum Kauf. Auch an der Börse sind die Titel nachgefragt: Temenos-Aktien gewinnen am Dienstagmorgen um 9.40 Uhr 1,7 Prozent.

tt/ra

(AWP)