Der Bankensoftwarespezialist Temenos hat Emily Steele zur neuen Leiterin des Nordamerika-Geschäfts ernannt. Steele werde das Amt per sofort antreten und direkt an Chief Revenue Officer Michel Hilsenkopf rapportieren, teilte Temenos am Mittwoch mit. Die derzeitige Chief Operating Officer der Region tritt die Nachfolge von Jay Mossman an, der das Unternehmen weiterhin in strategischer Hinsicht beraten wird.