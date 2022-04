Der Bankensoftware-Spezialist Temenos baut seine Zusammenarbeit mit der holländischen Bankengruppe ABN AMRO weiter aus. So sei ein neuer mehrjähriger Vertrag zur Nutzung der Temenos Banking Cloud abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Finanzielle Details werden in der Meldung nicht genannt.