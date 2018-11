Der Banken-Softwareanbieter Temenos geht eine Partnerschaft in Südafrika Mit Curo Fund Services ein. Dazu werde Curo mehr als 3'000 Fonds in die Temenos Multifonds Global Accounting-Plattform übertragen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Damit sollen die Effizienz von Curos Geschäftsmodell gesteigert sowie die Kosten reduziert und neue Wachstumsmöglichkeiten geschaffen werden. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.