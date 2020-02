Temenos gibt mehrere personelle Wechsel bekannt

Colin Jarrett wiederum wurde als sogenannter Chief Cloud and Delivery Officer in die Geschäftsleitung befördert, wie die Gesellschaft am Mittwochabend mitteilte. Er wird für den Cloud- und SaaS-Betrieb von Temenos sowie die globale Umsetzung von Implementierungsprojekten verantwortlich sein. Jarrett war zuvor Global Head of Development. Mark Winterburn wiederum wird die Rolle des Chief Product and Technology Officer übernehmen.

Daneben gebe es jedoch auch einige Rücktritte zu vermelden. André Loustau trete aus der Geschäftsleitung zurück. Und auch Thomas Hogan, der bisherige Leiter der Region Nordamerika, habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, seine bisherige Position nicht weiterzuführen, heisst es.

kw/tp

(AWP)