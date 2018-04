Temenos-Konkurrenten müssen Fidessa-Kaufabsicht bis 20. April klar deklarieren

Im Ringen um die Übernahme des Software-Unternehmens Fidessa setzt die britische Übernahmekommission den potenziellen Konkurrenten der Genfer Temenos eine Frist. Die Beteiligungsgesellschaft Ion Investment Group und der US-Softwarehersteller SS&C Technologies müssen nun bis spätestens am 20. April ihre Kaufabsicht klar deklarieren, schreibt das britische "Panel on Takeovers and Mergers" in einer Mitteilung vom Dienstag.