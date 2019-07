Die 1966 gegründete Bank of Kigali ist laut den Angaben die grösste Geschäftsbank von Ruanda. Die Bank, die über 68 Geschäftsstellen verfügt und rund 1'200 Personen beschäftigt, ist seit 2016 Kundin von Temenos. Mit Unterstützung der neuen Software wolle die Bank of Kigali innovative Produkte und Dienstleistungen offerieren, speziell auch junge Kunden und an solche, die bisher keinen Zugang zu Bankdienstleistungen hatten. Temenos hat in Ostafrika über 50 Kunden.

tp/ra

(AWP)