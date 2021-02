Temenos schlägt James (Jim) Benson neu in VR vor

Benson mit Wohnsitz in Massachusetts verfügt laut Mitteilung vom Mittwochabend über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Aufbau, der Skalierung und der Leitung von Finanzteams in globalen Technologieunternehmen. Zuletzt war er demnach über ein Jahrzehnt als Executive Vice President und CFO von Akamai Technologies tätig, dem an der Nasdaq kotierten Marktführer für Cloud-Services und Cybersicherheit. Davor war er bei Hewlett Packard in einer Reihe von Führungspositionen im Finanzbereich tätig.

uh/tv

(AWP)