Temenos spart laut CEO nicht bei den Investitionen

Der Bankensoftware-Spezialist Temenos investiert stark in die Entwicklung seiner Produkte und zieht es im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern vor, die Integration auszulagern. Die Temenos-Plattform, die auf offener Technologie basiere, sei ein modulares Modell, sagte Konzernchef Max Chuard in einem Interview mit der Westschweizer Wirtschaftszeitung "L'Agéfi", das am Dienstag veröffentlicht wird.