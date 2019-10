Temenos wächst im dritten Quartal weiter

Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 229,1 Millionen US-Dollar. Um Wechselkurseinflüsse bereinigt wäre er gar um 12 Prozent nach oben gegangen.

Der Lizenzumsatz als wichtigster Einnahmeposten erhöhte sich um 11 Prozent auf 98,1 Millionen. Der Bereich Unterhalt (Maintenance) legte derweil um 12 Prozent auf 88,6 Millionen und die Services um 4 Prozent auf 42,3 Millionen zu.

Marge gesteigert

Gesteigert hat Temenos auch die Ergebnisse und die Profitabilität. Der operative Gewinn EBIT verbesserte sich um 16 Prozent auf 79,1 Millionen Dollar stärker als der Umsatz. Dadurch erhöhte sich die dazugehörige Marge um 1,7 Prozentpunkte auf 34,5 Prozent.

Unter dem Strich verblieb je Aktie ein Gewinn (EPS) von 90 US-Cents nach 76 Cents im Vorjahr.

Mit den am Mittwoch vorgelegten Zahlen hat Temenos die Erwartungen der Analysten beim Umsatz zwar verfehlt, hingegen übertrafen die Gewinne die Vorgaben. Der Umsatz wurde bei 238,3 Millionen Dollar mit Lizenzeinnahmen von 104,8 Millionen erwartet. Für den EBIT schätzten die Analysten im Durchschnitt (AWP-Konsens) einen Wert von 77,0 Millionen Dollar und für den EPS von 83 Cents.

Prognose angehoben

Temenos habe den Schwung aus dem ersten Halbjahr in die zweite Jahreshälfte mitgenommen, wurde Temenos-Chef Max Chuard in der Meldung zitiert. In den ersten neun Monaten resultiere somit bei den Lizenzrechten ein Wachstum von 20 Prozent und auf Gruppenebene ein Umsatzanstieg von 17 Prozent.

Das Wachstum bleibe geographisch betrachtet breit abgestützt. Temenos habe in Europa, Asien und auch in Amerika zugelegt, hiess es weiter. Besonders gut laufe das Geschäft in den USA.

Zudem sei Temenos gut in das vierte Quartal gestartet, erklärte Chuard. Mit Blick nach vorn erhöht die Gruppe die Prognosen. Neu rechnet man im Gesamtjahr 2019 mit einem Umsatzzuwachs von 18 bis 20 Prozent, nachdem man im Juli noch von einem Plus von 16 bis 19 Prozent ausgegangen war.

In Sachen Profitabilität bleibt Temenos beim ursprünglich abgegebenen Versprechen: Der EBIT soll 2019 zwischen 310 und 315 Millionen Dollar zu liegen kommen nach 266 Millionen im letzten Jahr.

mk/kw

(AWP)