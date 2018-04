Temenos will Fidessa-Kaufangebot nicht erhöhen und kündigt Aktienrückkauf an

Der Bankensoftwareanbieter Temenos will sein Kaufangebot für das britische Software-Unternehmen Fidessa nach der Gegenofferte der ION Investment Group nicht erhöhen. Eine Änderung des Kaufangebots wäre nicht im Interesse der Temenos-Aktionäre, teilte das Genfer Unternehmen am Freitagabend mit. Dagegen kündigt Temenos ein Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen US-Dollar an.