Tengelmann übernimmt Textildiscounter KiK ganz

Nach mehr als 25 Jahren gemeinsamer erfolgreicher Zusammenarbeit gingen die beiden Familienunternehmen künftig getrennte Wege, heisst es in der Mitteilung. Die Unternehmensgruppe um den langjährigen Haub-Geschäftspartner Stefan Heinig hielt bislang 15,2 Prozent an KiK. Tengelmann ist mit 30 Prozent an Tedi beteiligt. "Künftig werden wir unsere unternehmerischen Vorstellungen getrennt voneinander umsetzen, bleiben aber freundschaftlich verbunden", wird der allein geschäftsführende Gesellschafter der Unternehmensgruppe Tengelmann, Christian Haub, in der Mitteilung zitiert.

Zur Unternehmensgruppe Tengelmann gehören neben KiK und der Baumarktkette Obi auch zahlreiche Beteiligungen an Start-up-Unternehmen. Im Jahr 2019 setzte die Gruppe mit ihren mehr als 90 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 8,1 Milliarden Euro um. Christian Haub hatte nach dem plötzliche Verschwinden seines Bruders Karl-Erivan Haub bei einer Skitour in den Walliser Alpen das Ruder in der Unternehmensgruppe übernommen. In der Tengelmann-Familie schwelt seitdem ein Erbstreit./hff/DP/nas

(AWP)