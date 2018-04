Tesco trotzt Brexit-Sorgen und macht wieder mehr Gewinn

Die britische Supermarktkette Tesco hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Gewinn deutlich gesteigert. Obwohl der Verfall des britischen Pfunds durch die andauernden Brexit-Sorgen die Einfuhr von Gütern verteuert, was einigen Händlern bereits zum Verhängnis geworden ist, konnte Tesco mit Kosteneinsparungen und Preiserhöhungen gegensteuern. Wie der Konzern am Mittwoch in London mitteilte, stieg der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn im Jahresvergleich um gut 28 Prozent auf 1,64 Milliarden Pfund (1,9 Mrd Euro). Dies war mehr als Analysten erwartet haben.