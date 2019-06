In den ersten drei Monaten des aktuellen Jahres waren die Auslieferungen jedoch um 31 Prozent eingebrochen, was Investoren nervös machte. "Es gibt kein Nachfrageproblem - absolut nicht", stellte Vorstandschef Musk nun bei der Hauptversammlung klar. Die Aktie reagierte mit deutlichen Kursgewinnen auf die Aussagen und notierte am Mittwoch vorbörslich zuletzt rund drei Prozent fester, liegt auf Jahressicht aber dennoch mit über 40 Prozent im Minus.

hbr/DP/jha

(AWP)