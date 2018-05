Tesla mit Rekordverlust - Quartalszahlen aber über Erwartungen

Bei Anlegern kam zudem gut an, dass Tesla seine Produktionsziele für sein erstes Mittelklasseauto Model 3 bestätigte und trotz Problemen daran festhält, dass bis Mitte des Jahres pro Woche rund 5000 Wagen vom Band laufen. Zuletzt gab es beim schwierigen Anlauf der Massenfertigung bereits Fortschritte. In der letzten Aprilwoche stellte Tesla 2270 Model 3 her, Ende März waren es nur 2020 Stück gewesen. Die ehrgeizigen Vorgaben von Firmenchef Musk waren zuvor aber auch schon mehrfach verfehlt und nach hinten verschoben worden./hbr/DP/he

(AWP)