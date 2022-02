Tesla muss schon wieder Software-Probleme beheben

Der Elektroautobauer Tesla muss in den USA schon wieder in grossem Stil Mängel beseitigen, die von der Verkehrsaufsicht beanstandet wurden. Diesmal geht es um einen Boombox genannten Aussenlautsprecher an Tesla-Autos, der während der Fahrt einem Warngeräusch für Fussgänger in die Quere kommen kann. Betroffen sind rund 578 600 Tesla Model S, X, Y und 3 mit Baujahren zwischen 2017 und 2022. Das geht aus Unterlagen hervor, die am Donnerstag von der US-Verkehrsbehörde NHTSA veröffentlicht wurden. In den USA müssen Fussgänger mit einem Geräusch vor langsam fahrenden E-Autos gewarnt werden, da diese so leise sind. Ein Software-Update von Tesla soll dafür sorgen, dass die Boombox während der Fahrt deaktiviert wird.