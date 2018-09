Teslas Buchhaltungschef tritt nach nur einem Monat zurück

Die Chaostage beim Elektroautobauer Tesla dauern an. Buchhaltungschef Dave Morton wird seinen Posten nach nur rund einem Monat schon wieder räumen, wie das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk am Freitag in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mitteilte. Investoren reagierten schockiert - die Aktie fiel vorbörslich zunächst um fast sechs Prozent. Ein Auftritt von Musk in einem Podcast, bei dem der Tesla-Chef an einem Joint zog und Whiskey trank, hatte den Kurs zuvor schon belastet.