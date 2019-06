Tessiner Stromunternehmen AET macht weniger Verlust im 2018

Der Betriebsverlust sank von 19 Millionen auf 15 Millionen Franken, wie Azienda elettrica ticinese (AET) am Dienstag in ihrem Jahresbericht bekannt gab. Unter dem Strich konnte das Unternehmen den Reinverlust auf 2 Millionen Franken eindämmen, nachdem vor zwölf Monaten noch ein Defizit von 13 Millionen Franken angefallen war.

Man habe von der Erholung der Energiepreise auf dem Grosshandelsmarkt profitiert, erklärte AET. Diese seien gegenüber 2017 in Deutschland um 30 Prozent gestiegen, in der Schweiz und Italien um 14 Prozent sowie in Frankreich um 12 Prozent. Gleichzeitig habe die Stromproduktion mit Wasserkraft auf 940 Gigawattstunden (GWh) zugelegt. Das sind zwar 22 Prozent mehr als vor einem Jahr, aber im langjährigen Vergleich nur Durchschnitt.

Dank der Beteiligungsergebnisse (7 Millionen) und der Sonderbeiträge (12 Millionen Franken), darunter erstmals die vom Bund bezahlte Marktprämie für die Wasserkraftproduktion, war das Nettoergebnis nahezu ausgeglichen. Mit einem Reinverlust von 2 Millionen Franken nähert sich das Unternehmen nach vier Jahren in den roten Zahlen wieder der Gewinnschwelle. Grund für die Durststrecke war laut AET die Krise der Strompreise, welche die ganze Branche in Europa getroffen habe.

buc/jb/uh

(AWP)