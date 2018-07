Teures Kerosin: American Airlines kappt Gewinnziel erneut

Die gestiegenen Kerosinpreise machen der US-Fluggesellschaft American Airlines noch stärker zu schaffen als gedacht. Nachdem Unternehmenschef Doug Parker sein Gewinnziel für 2018 bereits im April gekappt hatte, strich er seine Erwartungen bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag weiter zusammen. Auch das Flugangebot will er nicht mehr so stark ausbauen wie bisher geplant. Und 22 bereits bestellte Mittelstreckenjets des europäischen Herstellers Airbus will er nun erst später abnehmen.