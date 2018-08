Der krisengeschüttelte israelische Arzneimittelhersteller Teva hat in den USA eine wichtige Zulassung erhalten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA gab grünes Licht für die erste generische Version der EpiPen-Spritze für Allergiker, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Teva will das Mittel nun in den kommenden Monaten einführen, erklärte ein Sprecher. Am Finanzmarkt kam das sehr gut an. Teva-Aktien gewannen in der Spitze mehr als sieben Prozent. Die Spritze wird für schwere allergische Reaktionen verwendet. Mylan macht damit pro Jahr rund eine Milliarde US-Dollar Umsatz.