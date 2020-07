Thermo Fisher erhöht Gebot für Qiagen

US-Technologiekonzern Thermo Fisher greift für die milliardenschwere Übernahme des Biotechnologie- und Gendiagnostik-Unternehmen Qiagen tiefer in die Tasche. Statt 39 Euro will Thermo Fisher nun 43 Euro je Quiagen-Aktie bieten, wie das im MDax gelistete Unternehmen Qiagen aus den Niederlanden am Donnerstag in Venlo mitteilte. Dies hätten beide Unternehmen miteinander vereinbart. die Qiagen-Aktien stiegen zuletzt um 2,20 Prozent auf 41,85 Euro.