Thiele vor Rückkehr in den Knorr-Bremse-Aufsichtsrat

Beim Bremsenspezialisten Knorr-Bremse will Grossaktionär Heinz Hermann Thiele nach vier Jahren Pause wieder in den Aufsichtsrat einziehen. Der 79-jährige stellte sich auf der Hauptversammlung am Dienstag zur Wahl. Vorstandschef Bernd Eulitz sagte: "Seine strategische Weitsicht hat das Unternehmen nicht nur zu einem Weltmarktführer und international führenden Industrieunternehmen gemacht, sondern auch für den Kapitalmarkt bestens aufgestellt."