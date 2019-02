Thomas Cook stellt Airlines mit Condor zum Verkauf

Der britische Touristikkonzern Thomas Cook stellt seine Airline-Sparte mit der deutschen Condor zum Verkauf. "Gestern wurden mehrere Investmentbanken beauftragt, diesen Prozess aktiv zu begleiten", sagte Airline-Chef Christoph Debus am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Das geschehe nicht unter Zeitdruck, so dass er mit einem mehrmonatigen Prozess rechne.